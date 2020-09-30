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Veysel Kılınç 80 yaşında

Veysel Kılınç 80 yaşında
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Aslen Alemdar Mahallesi’nden olup Elbistan'da ikamet eden TKİ’den emekli merhum İbrahim Kılınç ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Hacı Mustafa Kılınç kardeşlerin ağabeyi, Ramazan, Yusuf Bünyamin ve Adem Kılıç kardeşlerin babası, TKİ’den emekli Veysel Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi 30 Eylül Çarşamba günü öğle namazından sonra Hocazade Camii'nde namazı kılınarak, Hocazade Mezarlığı'na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hocazade Mezarlığı yakınında Kerkük Caddesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.


Taziye için telefonlar:


0543 772 4997 oğlu Adem


0506 315 75 36 oğlu Ramazan
0506 603 98 51 oğlu Bünyamin
0536 780 3560 kardeşi H.Mustafa Kılınç



 


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Veysel Kılınç 80 Yaşında
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