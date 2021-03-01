Büyükyapalak mahallesi Karalar kabilesinden merhum Hasan Hüseyin ve merhume Nuriye Karakuş’un oğlu; merhum Cemil, merhum Muhammet Karakuş’un kardeşleri, Menüme Karakuş’un eşi, Abdullah, Yusuf, Yakup, Ali, Memet, Günay Karakuş kardeşlerin babası Veysel karakuş 23 Şubat 2021 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Şubat 2021 Çarşamba günü Büyük yapalak mahallesinde defnedilmiştir
Taziye telefonu:
0532 777 62 06 oğlu Abdullah
0545 776 57 04 oğlu Ali
0505 385 94 80 Yeğeni Faik Karakuş
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun