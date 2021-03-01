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Veysel Karakuş

Veysel Karakuş
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Büyükyapalak mahallesi Karalar kabilesinden merhum Hasan Hüseyin ve merhume Nuriye Karakuş’un oğlu;  merhum Cemil, merhum Muhammet Karakuş’un kardeşleri, Menüme Karakuş’un eşi, Abdullah, Yusuf, Yakup, Ali, Memet, Günay Karakuş kardeşlerin babası Veysel karakuş 23 Şubat 2021 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Şubat 2021 Çarşamba günü Büyük yapalak mahallesinde defnedilmiştir

Taziye telefonu:

0532 777  62 06 oğlu Abdullah 

0545 776 57 04 oğlu Ali

0505 385 94 80 Yeğeni Faik Karakuş


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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 3 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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