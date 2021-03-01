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Veysel Karakuş 63 yaşında

Veysel Karakuş 63 yaşında
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Büyükyapalak mahallesi Karalar kabilesinden merhum Hasan Hüseyin ve merhume Nuriye Karakuş’un oğlu;  merhum Cemil, merhum Muhammet Karakuş’un kardeşleri, Menüme Karakuş’un eşi, Abdullah, Yusuf, Yakup, Ali, Memet, Günay Karakuş kardeşlerin babası Veysel karakuş 23 Şubat 2021 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Şubat 2021 Çarşamba günü Büyük yapalak mahallesinde defnedilmiştir
Taziye telefonu:
0532 777  62 06 oğlu Abdullah 
0545 776 57 04 oğlu Ali
0505 385 94 80 Yeğeni Faik Karakuş
0544 597 79 33 Yeğeni Ramazan Karakuş

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Anahtar Kelimeler:
Veysel Karakuş 63 Yaşında
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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 21 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 21 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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HÜSEYİN ÖNAT 20 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 20 saat önce

Allah rahmet eylesin başımız sağolsun

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Mehmet Erman 18 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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faik karakuş 17 saat önce

Allah rahmetiyle muamele eylesin,mekanın cennet olsun dayım.

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Abdullah VURAN 17 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun inşAllah. Tüm Karakaş Ailesinin Başı Sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 17 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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