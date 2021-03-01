0544 597 79 33 Yeğeni Ramazan Karakuş
Veysel Karakuş 63 yaşında
01 Mart 2021 Pazartesi 14:34
0544 597 79 33 Yeğeni Ramazan Karakuş
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.
Allah rahmet eylesin başımız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmetiyle muamele eylesin,mekanın cennet olsun dayım.
Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun inşAllah. Tüm Karakaş Ailesinin Başı Sağolsun
Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun