Vefat - Teşekkür / Ramazan Hançer
04 Ocak 2021 Pazartesi 18:11
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Ramazan Hançer
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Son Yorumlar
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...