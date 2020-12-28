Vefat - Teşekkür / Paşa ve Hatice
28 Aralık 2020 Pazartesi 18:02
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Paşa Ve Hatice
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