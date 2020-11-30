Vefat - Teşekkür / Ömer KOÇ
30 Kasım 2020 Pazartesi 09:58
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Ömer KOÇ
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DERVİŞ DOĞAN 15 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ADEM KANCI 13 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.