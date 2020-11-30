banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vefat - Teşekkür / Ömer KOÇ

Vefat - Teşekkür / Ömer KOÇ
banner17
banner43


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Vefat - Teşekkür / Ömer KOÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çetin Saykın Almanya 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 15 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 13 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ADEM KANCI 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)