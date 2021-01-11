Vefat - Teşekkür / Oğuz Yılan
11 Ocak 2021 Pazartesi 10:57
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Oğuz Yılan
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Hamdi olgun 2 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun