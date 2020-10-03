Vefat - Teşekkür / Mehmet Kebeli
03 Ekim 2020 Cumartesi 07:32
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Mehmet Kebeli
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Veli türk 2 saat önce
Allah rahmet eylesin
Çetin Saykın Almanya 2 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır versin