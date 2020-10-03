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Vefat - Teşekkür / Mehmet Kebeli

Vefat - Teşekkür / Mehmet Kebeli
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Anahtar Kelimeler:
Vefat - Teşekkür / Mehmet Kebeli
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İrfan YILMAZ- İstanbul 4 saat önce

Merhuma ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır versin

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Veli türk 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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