Vefat - Teşekkür / Mehmet Baki Pıçak
17 Aralık 2020 Perşembe 09:39
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Mehmet Baki Pıçak
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Emine Saykin Almanya 4 saat önce
Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Mehmet Tuğcu Rize Paza 2 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Tüm ailesine Allahtan sabırlar dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN