Vefat - Teşekkür / İsmet KARACA
18 Kasım 2020 Çarşamba 09:33
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / İsmet KARACA
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Rusdem Demiregen 3 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet etsin mekânı cennet olsun ,rabbim merhameti ile yargılasın