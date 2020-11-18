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Vefat - Teşekkür / İsmet KARACA

Vefat - Teşekkür / İsmet KARACA
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Anahtar Kelimeler:
Vefat - Teşekkür / İsmet KARACA
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Muharrem gülbay çanakkale 3 saat önce

Allah rahmet etsin mekânı cennet olsun ,rabbim merhameti ile yargılasın

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Rusdem Demiregen 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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