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Vefat - Teşekkür

Hasibe İNANÇ

Vefat - Teşekkür
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Bahittin Saykın ALMANYA 10 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Şahin 9 saat önce

Allah gani gani rahmetini versin
Cennetiyle müjdelesin

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Mehmet Sait sinan 9 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun fethi ve reşit beylerin şahsında tüm inanç ailesine tekrardan başsağlığı ve sabır diliyorum

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İrfan YILMAZ- İstanbul 9 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mevlüt ÇANAK 9 saat önce

Mekanı cennet olsun!

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Çetin Saykın Almanya 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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