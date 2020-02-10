Vefat - Teşekkür
Hasibe İNANÇ
10 Şubat 2020 Pazartesi 12:47
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Şahin 9 saat önce
Allah gani gani rahmetini versin
Allah gani gani rahmetini versin
Cennetiyle müjdelesin
Mehmet Sait sinan 9 saat önce
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun fethi ve reşit beylerin şahsında tüm inanç ailesine tekrardan başsağlığı ve sabır diliyorum
İrfan YILMAZ- İstanbul 9 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Mevlüt ÇANAK 9 saat önce
Mekanı cennet olsun!
Çetin Saykın Almanya 8 saat önce
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.