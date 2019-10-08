VEFAT TEŞEKKÜR
Zahide Eren
08 Ekim 2019 Salı 10:13
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Bahittin Saykın ALMANYA 4 saat önce
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Murtaza AKKUŞı 2 saat önce
ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA
Mustafa Adbay 1 saat önce
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah