VEFAT TEŞEKKÜR
Celal KARAGENÇ
11 Eylül 2019 Çarşamba 14:29
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Son Yorumlar
- evet Elbistan müftülüğüde böyle bir...
- HAYAT GÜN GEÇTİKÇE ZORLAŞIYOR.ESKİDEN...
- İşiniz gücünüz reklam. Gerçek ihtiyaç...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Sizene millletin yemek verip vermemesinden...
- yatagını degiştirinde görün dünyanın...
- Bu vize olayını esefle kınıyorum çünkü...
- Yıllarca davamız dedik, ömrümüzü verdik,...
- inşaAllah 4. gün 40.gün 50.gün gibi...
- Sevenlerinin başı sağolsun. Devri daim...
- Adamların ölüye hürmeti kalmamış ki...
- Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine...
- Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Allah Rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun...Duyduğum...
- Bunu da mı gelir kapısı yaptınız ?
- Allah rahmet eylesin. Tüm yakınlarına...
- Zıhkım yesin oraya taziye ve başsağlığına...
- Güzel bir uygulama. Servis şoförleri...