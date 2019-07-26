VEFAT TEŞEKKÜR
Mükremin HAVAN
26 Temmuz 2019 Cuma 10:13
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Bahtiyar günal 4 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Bahtiyar günal 4 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun
Bahtiyar günal 4 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
İrfan YILMAZ- İstanbul 4 hafta önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Murtaza AKKUŞ 4 hafta önce
Allah Rahmet Eylesin MANİSA
f.kılıç 4 hafta önce
Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim....
Çetin Saykın Almanya 4 hafta önce
Allah rahmet eylesin, mekānı cennet olsun.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.