banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

VEFAT TEŞEKKÜR

Mükremin HAVAN

VEFAT TEŞEKKÜR
banner145
banner143
 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 1 ay önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahtiyar günal 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahtiyar günal 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahtiyar günal 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İrfan YILMAZ- İstanbul 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murtaza AKKUŞ 4 hafta önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
f.kılıç 4 hafta önce

Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin Saykın Almanya 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekānı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner116