VEFAT TEŞEKKÜR
Güley Güngören
25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
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Çetin Saykın Almanya 1 ay önce
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
Adem kanci 4 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhumeye Allah’tan rahmet , yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.