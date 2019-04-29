VEFAT TEŞEKKÜR
Metin Özcan
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:06
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Atıf Nakiboğlu 3 hafta önce
Mekânı cennet olsun değerli bir kardeşimizdi ölüm ü hepimiz göreceğiz de genç ölüm sevenlerini kahrediyor Öncan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz
Suat yekta 3 hafta önce
Allah rahmet etsin mekani cennet olsun
Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Selahattin 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine Allah sabırlar versin
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.