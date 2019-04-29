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VEFAT TEŞEKKÜR

Metin Özcan

VEFAT TEŞEKKÜR
 
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Yerel Manşetler
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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Atıf Nakiboğlu 3 hafta önce

Mekânı cennet olsun değerli bir kardeşimizdi ölüm ü hepimiz göreceğiz de genç ölüm sevenlerini kahrediyor Öncan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz

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Suat yekta 3 hafta önce

Allah rahmet etsin mekani cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Selahattin 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine Allah sabırlar versin

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