Vefat - Teşekkür / Emine Küsmüş
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Emine Küsmüş
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Bahittin Saykın ALMANYA 9 saat önce
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
İbrahim Keçe 5 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Hepimizin başı sağ olsun inşAllah.
ALLAH rahmet eylesin.
Rabbim rahmetiyle yargılasın inşAllah.