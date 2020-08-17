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Vefat - Teşekkür / Emine Küsmüş

Vefat - Teşekkür / Emine Küsmüş
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Anahtar Kelimeler:
Vefat - Teşekkür / Emine Küsmüş
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Fahri küsmüş 10 saat önce

ALLAH rahmet eylesin.
Rabbim rahmetiyle yargılasın inşAllah.

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Bahittin Saykın ALMANYA 9 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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İbrahim Keçe 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Hepimizin başı sağ olsun inşAllah.

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