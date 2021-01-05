Vefat - Teşekkür / Cazip Yekta
05 Ocak 2021 Salı 13:12
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Teşekkür / Cazip Yekta
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- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
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- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...