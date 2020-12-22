Vefat - Başsağlığı / Cazip Yekta
22 Aralık 2020 Salı 11:37
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Anahtar Kelimeler:Vefat - Başsağlığı / Cazip Yekta
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İrfan YILMAZ- İstanbul 3 saat önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi bi insandı nur içinde yatsın
Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah