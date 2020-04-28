Aslen Darende Yeniceli olup İskenderun’da İkamet eden Emine Şahin’in oğlu; Fidan, Güler, Nazlı, Mehmet ve Ayşe’nin kardeşleri, Gülbahar’ın eşi Dilşat, Aybüke ve Turan’ın babaları Vakkas Şahin vefat etmiştir. Cenazesi İskenderun’a defnedilmiştir. Kur’an-ı İskenderun’da kendi hanesinde okunacaktır. Taziye telefon:

Ablası Fidan 0530 346 48 81

Kardeşi Mehmet 0543 475 82 23