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Vakkas Şahin

Vakkas Şahin

Vakkas Şahin
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Aslen Darende Yeniceli olup İskenderun’da İkamet eden Emine Şahin’in oğlu; Fidan, Güler, Nazlı, Mehmet ve Ayşe’nin kardeşleri, Gülbahar’ın eşi Dilşat, Aybüke  ve Turan’ın babaları Vakkas Şahin vefat etmiştir. Cenazesi İskenderun’a defnedilmiştir. Kur’an-ı İskenderun’da kendi hanesinde okunacaktır.  Taziye telefon: 
Ablası Fidan 0530 346 48 81
Kardeşi Mehmet 0543 475 82 23


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