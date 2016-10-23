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Vahittin (Veli) Yılmaz 73 yaşında

İğde mahallesinden Necip-Elif Yılmaz ailesinin oğlu,

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Vahittin (Veli) Yılmaz 73 yaşında

İğde mahallesinden Necip-Elif Yılmaz ailesinin oğlu, Ejder Marangoz'un damadı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’ın amcası, Gaziantep Kırsal Kalkınma Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Gaziantep’te Öğretim Üyesi Doçent Dr. Necip Fazıl Yılmaz, galerici Akif Yılmaz’ın amcası ve Milli Eğitimden emekli Hulusi Önat’ın dayısı, Muhsin, Bekir, Ali ve Mehmet Yılmaz ile Fatma Önat ve Gülhanım kardeşlerin kardeşi, 21 torun dedesi, Vahittin Yılmaz, 23 Ekim 2016 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an’ı İğde mahallesinde kendi hanesine okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 543 299 25 90 oğlu Hüseyin, 0 546 919 56 53 yeğeni Fehmi Önat, 0 542 557 35 18 yeğeni Akif Yılmaz.

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Mustafa BAL/ŞANLIURFA 2 ay önce

Merhuma cenab_ı Allah'dan rahmet kederli ailesine sabrı cemil niyaz ederim.

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HUSEYİN ONAT 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin...

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Ramazan ÖNAT 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabır versin yüce Rabbim Ramazan ÖNAT ADANA

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM VELİ YILMAZA ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Recep KARPINAR Hollanda 2 ay önce

Merhum Veli amcaya Cenab-i Allah Rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Akrabalarının başı sağolsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Ramazan ÖNAT 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kalanlarına sabır versin yüce Rabbim Ramazan ÖNAT -ADANA

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