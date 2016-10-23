Vahittin (Veli) Yılmaz 73 yaşında

İğde mahallesinden Necip-Elif Yılmaz ailesinin oğlu, Ejder Marangoz'un damadı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz’ın amcası, Gaziantep Kırsal Kalkınma Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Gaziantep’te Öğretim Üyesi Doçent Dr. Necip Fazıl Yılmaz, galerici Akif Yılmaz’ın amcası ve Milli Eğitimden emekli Hulusi Önat’ın dayısı, Muhsin, Bekir, Ali ve Mehmet Yılmaz ile Fatma Önat ve Gülhanım kardeşlerin kardeşi, 21 torun dedesi, Vahittin Yılmaz, 23 Ekim 2016 Pazar günü vefat etmiştir.
Kur’an’ı İğde mahallesinde kendi hanesine okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 543 299 25 90 oğlu Hüseyin, 0 546 919 56 53 yeğeni Fehmi Önat, 0 542 557 35 18 yeğeni Akif Yılmaz.
Merhuma cenab_ı Allah'dan rahmet kederli ailesine sabrı cemil niyaz ederim.