Merhum Necati Kışlal’ın eşi, merhum Abdülkerim Kışlal ve merhume Gülsüm Kışlal ailesinin kızı, Levent Kışlal, Gülşen Taşkın, Güzün Dündar ve Fiğen Boynueğri’nin anneleri, Gülten Kışlal, Yılmaz Dündar, Recep Boynueğri ve Mehmet Taşkın’ın kayınvalidesi, Ülger Yıldırım, Sevil Özcan, Ahmet Kışlal, Sermin Öztürk, Halime Yenel, Merhum Abdulkadir Kışlal ve Saime Öztürk ün ablaları, Vahide Kışlal, 7 Mart Salı günü Ankara’da vefat etmiştir.
Cenaze Namazı 8 Mart Çarşamba günü Karşıyaka Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i İç Cebeci Mahallesi Coşkunlar Sokak 36/6’da kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
0 532 612 60 90 Levent Kışlal,
0 537 409 71 99 Gülşen Taşkın,
0 533 713 18 04 Güzün Dündar,
0 542 414 57 07 Figen Boynueğri.