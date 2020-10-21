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(Usta) Ali Özcan 77 yaşında

(Usta) Ali Özcan 77 yaşında
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Çatova mahallesinden merhum usta Hasan ve merhume Fadime Özcan 'ın oğlu merhume Ümmügülsüm Özcan'ın eşi, merhume Zeynep, Mekser, Naciye kardeşlerinin kardeşi. Hasan, Aysel , Hatice ve Hacı Mehmet kardeşlerinin babası, Yusuf Yalçınöz ve Ali Erdoğan bacanaklarının kayın pederi,  Fevzi, Ahmet, Ali, Bünyamin, merhum Hacı Mehmet Çankal , Döndü Durak ve Habibe Taga kardeşlerinin eniştesi, Aziz Yalçınöz , Burak Erdoğan’ın dedesi, Usta Ali namı ile anılan Ali Özcan vefat etmiştir. 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihinde ikindinden sonra aile mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi termik yolu üzerinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziyesi telefonu:
0535 719 42 84  oğlu Hasan
0535 836 79 95  oğlu Hacı Mehmet

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(Usta) Ali Özcan 77 Yaşında
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