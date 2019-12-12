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Üsküdar Türkmen 61 yaşında

Üsküdar Türkmen 61 yaşında

Üsküdar Türkmen 61 yaşında

Evcihüyük Mahallesinden merhum Bekir ve Ayşe Türkmen ailesinin oğlu, Malatya’dan Abdurrahman ve Fadime Genç ailesinin damadı, Yakup ve Züleyha kardeşlerin babası, merhum Zübeyir, merhum Hasan, Rıza, Niyazi, Alican ve Bedirhan Türkmen kardeşlerin kardeşi Üsküdar Türkmen vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Aralık 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an- Kerim’i, Evcihüyük Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0533 705 0203 kardeşi Alican
0538 087 8499 kardeşi Bedirhan.


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YUSUF KOZANOĞLU 5 saat önce

Fani alemden ebedi aleme göç ederek hakkın rahmetine kavuşmuştur, kendisine yüce mevladan rahmet dilerim kederli ailesine yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabır dilerim merhumun yeri nur makamı cennet oIsun. (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait Anteplioğlu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun,,guzel insan,,,

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Ali Akarsu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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Mustafa+tirik 4 saat önce

Alllah+rahmet+eylesin

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Adem kanci 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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