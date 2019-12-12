Üsküdar Türkmen 61 yaşında

Evcihüyük Mahallesinden merhum Bekir ve Ayşe Türkmen ailesinin oğlu, Malatya’dan Abdurrahman ve Fadime Genç ailesinin damadı, Yakup ve Züleyha kardeşlerin babası, merhum Zübeyir, merhum Hasan, Rıza, Niyazi, Alican ve Bedirhan Türkmen kardeşlerin kardeşi Üsküdar Türkmen vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Aralık 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an- Kerim’i, Evcihüyük Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0533 705 0203 kardeşi Alican

0538 087 8499 kardeşi Bedirhan.