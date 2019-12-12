Evcihüyük Mahallesinden merhum Bekir ve Ayşe Türkmen ailesinin oğlu, Malatya’dan Abdurrahman ve Fadime Genç ailesinin damadı, Yakup ve Züleyha kardeşlerin babası, merhum Zübeyir, merhum Hasan, Rıza, Niyazi, Alican ve Bedirhan Türkmen kardeşlerin kardeşi Üsküdar Türkmen vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Aralık 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an- Kerim’i, Evcihüyük Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0533 705 0203 kardeşi Alican
0538 087 8499 kardeşi Bedirhan.
Üsküdar Türkmen 61 yaşında
Üsküdar Türkmen 61 yaşında
12 Aralık 2019 Perşembe 14:31
Evcihüyük Mahallesinden merhum Bekir ve Ayşe Türkmen ailesinin oğlu, Malatya’dan Abdurrahman ve Fadime Genç ailesinin damadı, Yakup ve Züleyha kardeşlerin babası, merhum Zübeyir, merhum Hasan, Rıza, Niyazi, Alican ve Bedirhan Türkmen kardeşlerin kardeşi Üsküdar Türkmen vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Aralık 2019 Perşembe günü defnedilmiştir. Kur’an- Kerim’i, Evcihüyük Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun,,guzel insan,,,
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.
Alllah+rahmet+eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Fani alemden ebedi aleme göç ederek hakkın rahmetine kavuşmuştur, kendisine yüce mevladan rahmet dilerim kederli ailesine yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabır dilerim merhumun yeri nur makamı cennet oIsun. (İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun