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Urbiye (Rukiye) Demir 52 yaşında

Urbiye (Rukiye) Demir 52 yaşında

Urbiye (Rukiye) Demir 52 yaşında

 Aslen Beyyurdu Mahallesi’nden Zeynel ve Elif Özcan ailesinin kızı, merhum Hayri Demir, Cuma, Hamit, Doğan, Leyla, Feride kardeşlerin kardeşi, Urbiye (Rukiye) Demir, 52 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 12.00’de Elbistan Cemevi’nden alınarak Türk Bağları mevkiinde defnedilecektir. Taziyesi Cumhuriyet Mahallesi Laleli Sokak’ta Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yanındaki hanelerinde yapılacaktır.

 


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Hacı Durdu CEHİZ 1 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Adem kanci 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 1 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Mevlüt ÇANAK 14 saat önce

ALLAH rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!

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