Urbiye (Rukiye) Demir 52 yaşında
Urbiye (Rukiye) Demir 52 yaşında
20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:15
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Adem kanci 1 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Sait anteplioglu 1 gün önce
Allah rahmet eylesin
Mevlüt ÇANAK 14 saat önce
ALLAH rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun!
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya