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Ümmühani Yanık 95 yaşında

Ümmühani Yanık 95 yaşında

Ümmühani Yanık 95 yaşında
 

Çoğulhan Mahallesinden merhum (çerkez)  Mehmet Yanık'ın hanımı, (hacı) Muharrem Bingöl'ün kızkardeşi, Sefer, Hamit, Zebo, Erik,  Aliye, Sevdanur kardeşlerin anneleri, Bünyamin Yanık'ın babaannesi, Osman ve Fatih Koç kardeşlerin kayınvalideleri, Ümmühani Yanık vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Çoğulhan Mahallesinden kaldırılacaktır.

Kur’an-ı Kerim’i Çoğulhan Mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

 0 533 382 84 58 torunu Bünyamin Yanık,

0 545 275 46 46 torunu Mehmet Koç.


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Hacı Durdu CEHİZ 10 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Mehmet şimşek mersin 10 saat önce

Merhume ye Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Hamdi olgun 9 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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köylü 8 saat önce

Merhumeye Rahmet yakınlarına başsağlıgı diliyorum

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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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