Ümmühani Yanık 95 yaşında

Çoğulhan Mahallesinden merhum (çerkez) Mehmet Yanık'ın hanımı, (hacı) Muharrem Bingöl'ün kızkardeşi, Sefer, Hamit, Zebo, Erik, Aliye, Sevdanur kardeşlerin anneleri, Bünyamin Yanık'ın babaannesi, Osman ve Fatih Koç kardeşlerin kayınvalideleri, Ümmühani Yanık vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Çoğulhan Mahallesinden kaldırılacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i Çoğulhan Mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 533 382 84 58 torunu Bünyamin Yanık,
0 545 275 46 46 torunu Mehmet Koç.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya