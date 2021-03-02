Ümmühani Gök 76 yaşında

Çoğulhan Mahallesi’nden merhum Mehmet ve Gülbeyaz Arslan ailesinin kızı; merhum Ali Gök’ün eşi; Türker, Tamer ve Nermin kardeşlerin annesi; Elbistan esnaflarından Bilal Özcan’ın kayınvalidesi; merhum Tebernuş, İsmail, İlyas ve Tekin Arslan ile Gülsem Tıraş ve Nadik Çetin kardeşlerin ablası Ümmühani Gök vefat etmiştir. Cenaze namazı, 2 Mart Salı günü öğle namazının ardından Gariplik Cami’inde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi Yılmazoğlu Galeri yanında kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0532 775 8345 oğlu Tamer

0532 506 6690 oğlu Türker

0535 741 2295 damadı Bilal Özcan.