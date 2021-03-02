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Ümmühani Gök 76 yaşında

Ümmühani Gök 76 yaşında
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Çoğulhan Mahallesi’nden merhum Mehmet ve Gülbeyaz Arslan ailesinin kızı; merhum Ali Gök’ün eşi; Türker, Tamer ve Nermin kardeşlerin annesi;  Elbistan esnaflarından Bilal Özcan’ın kayınvalidesi; merhum Tebernuş, İsmail, İlyas ve Tekin Arslan ile Gülsem Tıraş ve Nadik Çetin kardeşlerin ablası Ümmühani Gök vefat etmiştir. Cenaze namazı, 2 Mart Salı günü öğle namazının ardından Gariplik Cami’inde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi Yılmazoğlu Galeri yanında kendi hanelerinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar: 
0532 775 8345 oğlu Tamer 
0532 506 6690 oğlu Türker 
0535 741 2295 damadı Bilal Özcan.


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Ümmühani Gök 76 Yaşında
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Mehmet pamir (izmir) 53 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah rabbim sevenlerine sabır versin

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Ali Akarsu Istanbul 45 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Adem Kancı 44 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 20 dakika önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 4 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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