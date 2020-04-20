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Ümmügülsüm (Ümüs) Özcan 77 Yaşında;

Ümmügülsüm (Ümüs) Özcan 77 Yaşında;
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Çoğulhan Kasabasından Hacı Bayram ve Hatice Çankal ailesinin kızı, rahmetli Hacı Mehmet, Fevzi, Bünyamin (Amil) Çankal kardeşlerin kardeşi, Köyümüz Özcanlar kabilesinden ve köyümüzde Usta Hasan olarak tanınan rahmetli Hasan ve Fatma ÖZCAN ailesinin gelini, Köyümüzde Usta Ali ve Terzi Ali olarak tanınan Ali Özcan'ın eşi, Mekser Özcan'ın yengesi, Hasan, Hacı Mehmet Özcan ve Hatice Erdoğan kardeşlerin annesi, Köyümüzde Ümüs olarak tanınan Ümmügülsüm Özcan 20 Nisan 2020 Pazartesi günü vefat etti.

Cenazesi 20 Nisan 2020 Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Köyümüz Merkez Camiinden defnedilecektir.

Taziye Telefonları

 
Oğlu Hasan  0 535 719 42 84
Oğlu Hacı Memet  0 535 836 79 95

 


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Ümmügülsüm(Ümüs)Özcan77Yaşında;
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Yılmaz kalkan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Gökhan Erdoğan 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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