Ümmügülsüm (Ümüs) Özcan 77 Yaşında;

Çoğulhan Kasabasından Hacı Bayram ve Hatice Çankal ailesinin kızı, rahmetli Hacı Mehmet, Fevzi, Bünyamin (Amil) Çankal kardeşlerin kardeşi, Köyümüz Özcanlar kabilesinden ve köyümüzde Usta Hasan olarak tanınan rahmetli Hasan ve Fatma ÖZCAN ailesinin gelini, Köyümüzde Usta Ali ve Terzi Ali olarak tanınan Ali Özcan'ın eşi, Mekser Özcan'ın yengesi, Hasan, Hacı Mehmet Özcan ve Hatice Erdoğan kardeşlerin annesi, Köyümüzde Ümüs olarak tanınan Ümmügülsüm Özcan 20 Nisan 2020 Pazartesi günü vefat etti.

Cenazesi 20 Nisan 2020 Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Köyümüz Merkez Camiinden defnedilecektir.

Taziye Telefonları

Oğlu Hasan 0 535 719 42 84

Oğlu Hacı Memet 0 535 836 79 95