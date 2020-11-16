Çatova mahallesinden Hasan ve Fatma Tontuş ailesinin kızı, merhum Hacı Onbaşı lakabıyla bilinen Mehmet Tavşan’ın eşi; merhum Hacı, Nezir, Fidan, Şerife, Fadime, Şadiye kardeşlerin annesi vefat etmiştir.
Taziye telefonu:
oğlu Nezir Tavşan 0544 668 48 70
torunu Mehmet Tavşan 0542 787 94 47
Ümmügülsüm Tavşan 97 yaşında
16 Kasım 2020 Pazartesi 10:59
Çatova mahallesinden Hasan ve Fatma Tontuş ailesinin kızı, merhum Hacı Onbaşı lakabıyla bilinen Mehmet Tavşan’ın eşi; merhum Hacı, Nezir, Fidan, Şerife, Fadime, Şadiye kardeşlerin annesi vefat etmiştir.
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