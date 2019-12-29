Ümmügülsüm Gürünlüoğlu 65 yaşında

Köprübaşı Mahallesinden Topal Hacı Ahmetler Kabilesinden, merhum Salih Gürünlüoğlu'nun eşi, Mustafa, Tekai'den emekli Hasan Hüseyin ve Hanifi Karaca kardeşlerin kız kardeşi, Öğretmen Fatih, Otogar esnaflarından Uğur ve Özkan Gürünlüoğlu ile Ayşe Öz ve Canan Akıl kardeşlerin annesi, Ahmet Öz ve Osman Akıl'ın kayınvalidesi, Ümmügülsüm Gürünlüoğlu vefat etmiştir.

Cenazesi 29 aralık 2019 pazar günü öğle namazına mütakip ulu camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi Mizan Derneği yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0505 352 60 92 oğlu Fatih

0541 648 04 40 kardeşi Hasan Hüseyin

0541 530 46 30 oğlu Uğur

0541 376 36 46 oğlu Özkan