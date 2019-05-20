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Ümmügülsüm Ardıç

Ümmügülsüm Ardıç

Ümmügülsüm Ardıç

İstanbul’da Faaliyet Gösteren Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür Ve Çevre Derneği (Afşinder) Başkanı Ahmet Ardıç’ın Annesi Ümmügülsüm Ardıç vefat etti.

Afşinder Başkanı Ahmet Ardıç, Mustafa Ve Remzi Ardıç ‘In İkinci Anneleri, Merhum Nazmi Ve Bayram Ardıç İle Türkan, Şahnur, Hüseyin Ve Erol Ardıç ‘In Anneleri Kore Gazisi Arif Ardıç’ın Eşi Ümmügülsüm Ardıç vefat etti.

Cenazesi Bugün Ulu Camiinde Öğle Namazına Müteakip  Kılınacak Cenaze Namazının Ardından Alimpınar Mahallesinde Toprağa Verilecek.

Kur’an-ı Kerim’i Beyceğiz Mahallesi Başaranlar İnşaat Üstünde  Okunacak.

Taziye İçin ;

Hüseyin Ardıç : 0 (543) 293 77 74

Erol Ardıç : +90 (543) 616 34 12

Remzi Ardıç : 0 (553) 558 21 20

Mustafa Ardıç : 0 (532) 161 23 49

Ahmet Ardıç : 0 (533) 766 34 34

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 1 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 1 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 24 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 15 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Akif Selçuk İstanbul 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cümleten başınız sağolsun sabırlar diliyorum

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