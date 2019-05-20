İstanbul’da Faaliyet Gösteren Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür Ve Çevre Derneği (Afşinder) Başkanı Ahmet Ardıç’ın Annesi Ümmügülsüm Ardıç vefat etti.
Afşinder Başkanı Ahmet Ardıç, Mustafa Ve Remzi Ardıç ‘In İkinci Anneleri, Merhum Nazmi Ve Bayram Ardıç İle Türkan, Şahnur, Hüseyin Ve Erol Ardıç ‘In Anneleri Kore Gazisi Arif Ardıç’ın Eşi Ümmügülsüm Ardıç vefat etti.
Cenazesi Bugün Ulu Camiinde Öğle Namazına Müteakip Kılınacak Cenaze Namazının Ardından Alimpınar Mahallesinde Toprağa Verilecek.
Kur’an-ı Kerim’i Beyceğiz Mahallesi Başaranlar İnşaat Üstünde Okunacak.
Taziye İçin ;
Hüseyin Ardıç : 0 (543) 293 77 74
Erol Ardıç : +90 (543) 616 34 12
Remzi Ardıç : 0 (553) 558 21 20
Mustafa Ardıç : 0 (532) 161 23 49
Ahmet Ardıç : 0 (533) 766 34 34
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.