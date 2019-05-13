Aslen Karaelbistan Mahallesi’nden olup Ali ve Emiş Arpacı’nın kızı, merhum Ziya Doğan’ın eşi, Seyfettin, Yunus, Muhlise, Nahide, Hayal, Gönül, Songül ve Güzin kardeşlerin annesi, Hasan, Hüseyin ve Bayram Arpacı kardeşlerin kız kardeşi Ümmü Gülsüm Doğan 83 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Mayıs 2019 Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Fatih Mahallesi Yatılı Bölge Okulu civarındaki kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0541 344 9416 oğlu Yunus Doğan