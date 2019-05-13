Aslen Karaelbistan Mahallesi’nden olup Ali ve Emiş Arpacı’nın kızı, merhum Ziya Doğan’ın eşi, Seyfettin, Yunus, Muhlise, Nahide, Hayal, Gönül, Songül ve Güzin kardeşlerin annesi, Hasan, Hüseyin ve Bayram Arpacı kardeşlerin kız kardeşi Ümmü Gülsüm Doğan 83 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Mayıs 2019 Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Fatih Mahallesi Yatılı Bölge Okulu civarındaki kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon:
0541 344 9416 oğlu Yunus Doğan
Ümmü Gülsüm Doğan, 83 yaşında
Ümmü Gülsüm Doğan, 83 yaşında
13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:00
Aslen Karaelbistan Mahallesi’nden olup Ali ve Emiş Arpacı’nın kızı, merhum Ziya Doğan’ın eşi, Seyfettin, Yunus, Muhlise, Nahide, Hayal, Gönül, Songül ve Güzin kardeşlerin annesi, Hasan, Hüseyin ve Bayram Arpacı kardeşlerin kız kardeşi Ümmü Gülsüm Doğan 83 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Mayıs 2019 Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Fatih Mahallesi Yatılı Bölge Okulu civarındaki kendi hanesinde okunmaktadır.
ALLAH rahmet eylesin tum takinlarina sabir versin
Allah rahmet eylesin
Ümüs Bacıma Yüce Rabbimden af ve mağfiret,yakınlarına baş sağlığı ve sabrı cemil dilerim.Mekanı cennet olsun,kabri nurla dolsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah