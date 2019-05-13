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Ümmü Gülsüm Doğan, 83 yaşında

Ümmü Gülsüm Doğan, 83 yaşında

Ümmü Gülsüm Doğan, 83 yaşında

Aslen Karaelbistan Mahallesi’nden olup Ali ve Emiş Arpacı’nın kızı, merhum Ziya Doğan’ın eşi, Seyfettin, Yunus, Muhlise, Nahide, Hayal, Gönül, Songül ve Güzin kardeşlerin annesi, Hasan, Hüseyin ve Bayram Arpacı kardeşlerin kız kardeşi Ümmü Gülsüm Doğan 83 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Mayıs 2019 Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Fatih Mahallesi Yatılı Bölge Okulu civarındaki kendi hanesinde okunmaktadır.  
Taziye için telefon: 
0541 344 9416 oğlu Yunus Doğan

 

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Yılmaz Kalkan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Cuma gul 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin tum takinlarina sabir versin

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Sait anteplioglu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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OSMAN ŞAHİN 1 hafta önce

Ümüs Bacıma Yüce Rabbimden af ve mağfiret,yakınlarına baş sağlığı ve sabrı cemil dilerim.Mekanı cennet olsun,kabri nurla dolsun.

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Hüseyin önat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Fatih kurt 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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