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Ümmü Dernek 84 yaşında

Ümmü Dernek 84 yaşında

Ümmü Dernek 84 yaşında
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 Gökçek Mahallesi'nden merhum Hüseyin Dernek in eşi, Ramazan ,Hacı Bayram,Hasan,Sebile Dernek,Hatice Ölker,Perihan Kökçek,Ayşe Karataş'ın anneleri, Durdu, Müseyip, Hasan, Mustafa, Salim ve Fındık Kökçek kardeşlerin kardesi; Übeydullah Ölker, Ali Karataş, Hanifi Kökçek ve Şıhamit Dernek bacanaklarin kayınvalidesi  Ümmü Dernek 19 Nisan2020 Pazar günü coronavirüs hastalığına yenik düşerek İstanbul'da vefat etmiştir.
  Cenazesi İkindi namazina müteakip İstanbul Kilyos  Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Yerel Manşetler
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Fatih Ölker 5 saat önce

Rabbim mekanını cennet eylesin inşaAllah güzel insanın

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Hamdi olgun 4 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Poyraz Poyrazoğlu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Hasan Öztürk 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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MÜKREMİN DERNEK 2 saat önce

AMCAMIZIN EŞİ RAHMETLİ ÜMMÜ DERNEK HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR BAŞTA OĞULLARI KIZLARI YAKIN EFRADUNA BAŞŞAĞLIĞI DİLER BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR KALİBA SİLİVRİYE DEFNETTİK KİLYOS DEĞİL MERHUMAYA ALLAHDAN RAHMET DİLERİM Bİ AKRABA OLARAK GÖREVİMİZİ YAPTIK HERKESE SELAMLAR ARKAAŞLAR

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Hasan Öztürk 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşAllah

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Mehmet Erman (Hoca) 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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