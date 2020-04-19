Ümmü Dernek 84 yaşında
Ümmü Dernek 84 yaşında
19 Nisan 2020 Pazar 16:36
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
AMCAMIZIN EŞİ RAHMETLİ ÜMMÜ DERNEK HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR BAŞTA OĞULLARI KIZLARI YAKIN EFRADUNA BAŞŞAĞLIĞI DİLER BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR KALİBA SİLİVRİYE DEFNETTİK KİLYOS DEĞİL MERHUMAYA ALLAHDAN RAHMET DİLERİM Bİ AKRABA OLARAK GÖREVİMİZİ YAPTIK HERKESE SELAMLAR ARKAAŞLAR
Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Rabbim mekanını cennet eylesin inşaAllah güzel insanın