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Ümmet Kurt 81 yaşında

Ümmet Kurt 81 yaşında

Ümmet Kurt 81 yaşında
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Söğütlü Mahallesi’nden Hatice ve Mehmet Kurt ailesinin oğlu, Vasfiye Kurt’un eşi, Hacı ve Hüseyin (İmaz) Kurt kardeşlerin kardeşi, Oktay, Tuncay, Hilal, Şenay ve Meray ile devlet hastanesi personelleri Nuray ile Hatice kardeşlerin babası, diş hastanesi personeli Arif Gülmez, Ayhan Tatar, belediye personeli Akif Erdoğan, Fikri Kurt ve Mehmet Yücel Akbulut bacanakların kayınbabası, eski belediye başkanı Ümmet Kurt, vefat etmiştir. Cenazesi, 28 Ağustos Çarşamba günü öğle namazına müteakip Söğütlü Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Söğütlü Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefon: 

0544 650 4916 oğlu Oktay

0544 622 1062 damadı Akif

0541 979 2276 damadı Ayhan.


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