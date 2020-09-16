Ümmet Koca 94 yaşında

Ekinözü ilçesi Kabaktepe Mahallesi’nden olan merhum Ali ve Meryem Koca ailesinin oğlu, merhum Cuma ve Kazım Koca kardeşlerin ağabeyi, odun ambarı esnaflarından Mehmet Ali, çarşı esnaflarından Bayram, Necip ve öğretmen Ahmet Koca kardeşlerin babası, merhum Mustafa Çiçek, Faruk Koca ve Lütfü Mert bacanakların kayınbabası Ümmet Koca vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Eylül Çarşamba günü Hocazade Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Taziyesi telefonla yapılacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 802 1252 oğlu Bayram

0533 307 2083 oğlu Ahmet

0532 435 1401 oğlu Necip