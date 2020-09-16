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Ümmet Koca 94 yaşında

Ümmet Koca 94 yaşında
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Ekinözü ilçesi Kabaktepe Mahallesi’nden olan merhum Ali ve Meryem Koca ailesinin oğlu, merhum Cuma ve Kazım Koca kardeşlerin ağabeyi, odun ambarı esnaflarından Mehmet Ali, çarşı esnaflarından Bayram, Necip ve öğretmen Ahmet Koca kardeşlerin babası, merhum Mustafa Çiçek, Faruk Koca ve Lütfü Mert bacanakların kayınbabası Ümmet Koca vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Eylül Çarşamba günü Hocazade Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Taziyesi telefonla yapılacaktır.


Taziye için telefonlar:


0543 802 1252 oğlu Bayram


0533 307 2083 oğlu Ahmet


0532 435 1401 oğlu Necip


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Ümmet Koca 94 Yaşında
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Nusret Yıldırım 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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DURMUŞ ALI AYDEMIR 6 saat önce

ÜMMET EMIYE ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI
CENNET OLSUN.AILESININ VE SEVENLERININ
BASISAGOLSUN.

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Mehmet Erman (Hoca) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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İrfan YILMAZ- İstanbul 6 saat önce

Ümmet amcaya ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun

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Mehmet cırık. Antalya 5 saat önce

Ümmet amcama, rabbimden rahmet diler. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı nuru cennet olsun.

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Fatih turgay tap 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın

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Mehmet Tuğcu Rize Paza 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Tüm ailesine Allahtan sabırlar dilerim

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Ömer Özgen 5 saat önce

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Koca ailesinin başı sağolsun.Allah sabırlar versin.

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