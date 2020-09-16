Ekinözü ilçesi Kabaktepe Mahallesi’nden olan merhum Ali ve Meryem Koca ailesinin oğlu, merhum Cuma ve Kazım Koca kardeşlerin ağabeyi, odun ambarı esnaflarından Mehmet Ali, çarşı esnaflarından Bayram, Necip ve öğretmen Ahmet Koca kardeşlerin babası, merhum Mustafa Çiçek, Faruk Koca ve Lütfü Mert bacanakların kayınbabası Ümmet Koca vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Eylül Çarşamba günü Hocazade Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Taziyesi telefonla yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0543 802 1252 oğlu Bayram
0533 307 2083 oğlu Ahmet
0532 435 1401 oğlu Necip
Ümmet Koca 94 yaşında
16 Eylül 2020 Çarşamba 09:21
Ekinözü ilçesi Kabaktepe Mahallesi’nden olan merhum Ali ve Meryem Koca ailesinin oğlu, merhum Cuma ve Kazım Koca kardeşlerin ağabeyi, odun ambarı esnaflarından Mehmet Ali, çarşı esnaflarından Bayram, Necip ve öğretmen Ahmet Koca kardeşlerin babası, merhum Mustafa Çiçek, Faruk Koca ve Lütfü Mert bacanakların kayınbabası Ümmet Koca vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Eylül Çarşamba günü Hocazade Cami’inde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Taziyesi telefonla yapılacaktır.
ÜMMET EMIYE ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI
CENNET OLSUN.AILESININ VE SEVENLERININ
BASISAGOLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Ümmet amcaya ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun
Ümmet amcama, rabbimden rahmet diler. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı nuru cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Tüm ailesine Allahtan sabırlar dilerim
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Koca ailesinin başı sağolsun.Allah sabırlar versin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim