Akbayır Mahallesinden Hacı Mehmet, Muttalip ve Mustafa kardeşlerin babası, Şerif Şare, Ali Gönen ve Mehmet Türk bacanakların kayınbabası, esnaflardan Ümmet Güven ve Alpaslan Güven’in dedesi Ümmet Güven vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Akbayır Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Güneykent Sitesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0538 693 0577 oğlu Hacı Mehmet
0543 517 9160 oğlu Mustafa
Ümmet Güven 93 yaşında
Ümmet Güven 93 yaşında
06 Kasım 2019 Çarşamba 10:41
Akbayır Mahallesinden Hacı Mehmet, Muttalip ve Mustafa kardeşlerin babası, Şerif Şare, Ali Gönen ve Mehmet Türk bacanakların kayınbabası, esnaflardan Ümmet Güven ve Alpaslan Güven’in dedesi Ümmet Güven vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Akbayır Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Güneykent Sitesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim rahmetiyle yargılansın sevenlerine sabırlar versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin ailesine başsağlığı diliyorum
ALLAH rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, bütün yakınlarının başı sağ olsun.