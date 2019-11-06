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Ümmet Güven 93 yaşında

Ümmet Güven 93 yaşında

Ümmet Güven 93 yaşında

Akbayır Mahallesinden Hacı Mehmet, Muttalip ve Mustafa kardeşlerin babası, Şerif Şare, Ali Gönen ve Mehmet Türk bacanakların kayınbabası, esnaflardan Ümmet Güven ve Alpaslan Güven’in dedesi Ümmet Güven vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Akbayır Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Güneykent Sitesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0538 693 0577 oğlu Hacı Mehmet
0543 517 9160 oğlu Mustafa


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TAHSİN ÖZTUNÇ 8 saat önce

ALLAH rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, bütün yakınlarının başı sağ olsun.

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Ali Akarsu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hacı Durdu CEHİZ 8 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Muharrem Gulbay 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim rahmetiyle yargılansın sevenlerine sabırlar versin

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Sait Anteplioğlu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Cuma yılmax 4 saat önce

Allah rahmet eylesin ailesine başsağlığı diliyorum

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