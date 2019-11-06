Ümmet Güven 93 yaşında

Akbayır Mahallesinden Hacı Mehmet, Muttalip ve Mustafa kardeşlerin babası, Şerif Şare, Ali Gönen ve Mehmet Türk bacanakların kayınbabası, esnaflardan Ümmet Güven ve Alpaslan Güven’in dedesi Ümmet Güven vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Akbayır Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Güneykent Sitesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0538 693 0577 oğlu Hacı Mehmet

0543 517 9160 oğlu Mustafa