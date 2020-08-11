Uğur Turan Öner 64 yaşında

Güneşli Mahallesinden Merhum postacı Mustafa Öner'in oğlu; Çiğdem Al Serin ve Sıla Nennioğlu kardeşlerin babası, Murat Nennioğlu ve Kemal Serin'in kayınpederi, Macide Cinal, Şükran Örnek, Birsen Yüksekbaş,Türkan Erışık ve merhum eczacı Saffet Turan Öner'in kardeşleri, Mezitli Pompei Tiyatrosu kurucusu ve Senaristi Uğur Turan Öner 11 Ağustos 2020 günü vefat etmiştir.

Cenazesi aynı gün saat 14.00'de eski Mezitli Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 533 764 80 70 damadı Kemal Serin

0 532 371 77 00 yeğeni Aytekin Cinal