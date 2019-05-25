Uğur Ersoy 33 yaşında,

Güneşli mahallesinden olup Kahramanmaraş'ta ikamet eden, emekli Öğretmen Mehmet Emin ve Nursel Ersoy ailesinin oğlu, Öğretmen Mahmut Erdihan'ın damadı, Hakan ve Sabri Ersoy'un kardeşlerin kardeşi, Kübra Ersoy'un eşi, Yaşar Cengiz'in yeğeni, Büyükşehir Belediye personeli Uğur Ersoy, 3 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 25 Mayıs 2019 Kahramanmaraş'ta günü vefat etmiştir.
Cenazesi Kahramanmaraş Ulu Camiinde öğle namazına müteakip kılınarak Şeyhadil Mezarlığı'na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i K.Maraş Yunus Emre taziye evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 541 692 46 46 abisi Hakan
0 505 227 52 99 babası Mehmet Emin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun