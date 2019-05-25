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Uğur Ersoy 33 yaşında,

Uğur Ersoy 33 yaşında,

Uğur Ersoy 33 yaşında,

Güneşli mahallesinden olup Kahramanmaraş'ta ikamet eden, emekli Öğretmen Mehmet Emin ve Nursel Ersoy  ailesinin oğlu, Öğretmen Mahmut Erdihan'ın damadı, Hakan ve Sabri Ersoy'un kardeşlerin kardeşi, Kübra Ersoy'un eşi,  Yaşar Cengiz'in yeğeni, Büyükşehir Belediye personeli Uğur Ersoy,  3 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 25 Mayıs 2019 Kahramanmaraş'ta günü vefat etmiştir.

Cenazesi Kahramanmaraş Ulu Camiinde öğle namazına müteakip kılınarak Şeyhadil Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i K.Maraş Yunus Emre taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 541 692 46 46 abisi Hakan

0 505 227 52 99 babası Mehmet Emin 

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Süleyman kaya gelibolu/canakkale 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hüseyin önat 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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AHMET GUNES Londra 17 saat önce

Mahallemizden ersoy ailesinin sevenlerin basi sagolsun.

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ibrahim temeltas 17 saat önce

ALLLAH cc rahmet eylsin mekani cennet olsun mübarek ramazani serif hürmetine sevgili dayimve ailesine basiniz sagolsun aciniz büyük acinizi paylasiyorum rabbim sizlerecok sabir metanet versin insaAllah amin. temeltas almanyya.

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Mehmet 17 saat önce

Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

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Bahittin Saykın ALMANYA 16 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Fevzi Güven 16 saat önce

İlim aşığı sayın Mehmet Emin Ersoy hacamın evladının hakka yürüyüşünü Allah c.c.den başsağlığı ve sabır temenni eder ,merhuma af ve mağfiret dilerim.

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İlhan Özcan 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah tüm sevenlerinin başı sağolsun.

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