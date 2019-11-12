Uğur Aksoy 26 yaşında

Ekinözü ilçesi Aksoylar kabilesinden emekli Öğretmen Ergin ve Mukaddes Aksoy ailesinin oğlu, Hilmi ve Macide Aksoy ile Emsal Köşker ve Fatih Köşker, Sami, İsmet ve Mehmet Aksoy'un yeğenleri, Deniz ve Devrim Aksoy kardeşlerin kardeşi, Gökhan Köşker'in dayısı oğlu, Uğur Aksoy, ikamet ettiği İzmir'de ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Kasım 2019 Salı günü öğle namazına müteakip Ekinözünde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 542 254 22 70 babası Ergin

0 542 278 83 77 Fatih Köşker

0 543 727 66 49 dayısı Sami Aksoy