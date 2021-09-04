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Türkan Maraşlı 71 yaşında

Türkan Maraşlı 71 yaşında
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Türkan Maraşlı 71 yaşında

Merhume Hacı Elif ve Merhum Hacı Ali Yekreç'in kızları, emekli öğretmen Aziz Maraşlı'nın eşi, öğretmen Ercan Maraşlı, Albay Mustafa Maraşlı, mühendis Hakan Maraşlı, mühendis Haceli Maraşlı kardeşlerin anneleri, Selma, Sevil, Leyla ve Betül Maraşlı gelinlerin kayınvalideleri, merhume Fadime Çakır, Nevin Dumlupınar, Hatun Özcan, Mukadder Eser ve Sevgi Elbozan'ın kız kardeşleri, berber Yaşar, emekli noter başkatibi Hikmet Maraşlı'nın yengeleri, Türkan Maraşlı, vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Eylül 2021 Pazar günü Ulu Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Pınar 3 Sokak Altınnehir konutları kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

Ercan Maraşlı 0 506 284 11 74

Mustafa Maraşlı 0 542 825 94 36

Hakan Maraşlı 0 535 555 03 98

Haceli Maraşlı 0 533 571 58 33

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Türkan Maraşlı 71 Yaşında
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