Turan Köse 88 Yaşında
Ağlıca mahallesinden merhum Arif Köse'nin oğlu, Cuma, Arif, Mehmet , Halil, Arefe, Gülbahar, Şemen ve Latife kardeşlerin babası, Aziz Çamcı, Mevlüt Bildiren, Ferit Tontuş ve İbrahim Yıldırım bacanakların kayınbabası, Danyal, Mükremin ve Şahin Köse kardeşlerin dayıları Turan Köse 19 Ağustos 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak Ağlıca mezarlığına defnedilecektir..
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0541 761 57 09 Oğlu Arif