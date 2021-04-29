Ekinözü-Pörnek’ten Zekai Aslan’ın kızı; Elbistan-Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Muhammet Toraman’ın eşi; bakkal Hasan Toraman’ın gelini, İbrahim, Mihriban ve Sedef Aslan kardeşlerin kız kardeşi; pazarcı çullu Eyüp, İsmail ve Abdullah Aslan’ın yeğeni Tuğba Toraman vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Nisan Perşembe günü öğle namazına müteakip Gariplik Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0544 217 3629 eşi Muhammet Toraman
0544 817 3186 kayınbabası Hasan Toraman
0539 799 7839 kardeşi Gökhan Aslan.