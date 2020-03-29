Timur Yücel 52 yaşında

Rahmetli İbrahim Halil Yücel’in torunu, emekli öğretmen Kalender ve Neriman Yücel ailesinin oğlu, merhum Kasap Cuma Yücel'in torunu, Reyhan Yücel’in (Karaca) kardeşi, Ali Karaca'nın kayınbiraderi, Ufuk Yücel'in babası, Timur Yücel, tedavi gördüğü Almanya’da vefat etmiştir.
Cenazesi 31 Mart Salı günü Malatya’nın Güneşli Köyünde aile mezarlığında öğle namazından sonra defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
Babası Kalender Yüce 0539 665 66 43
Annesi Neriman Yüce 0 545 479 85 11
Eniştesi Ali Karaca 0 505 154 47 06