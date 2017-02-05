Timur Yaşdal 65 yaşında

Aslen Kalealtı mahallesinden olup uzun yillar Köprübaşı mahallesinde ikamet eden Daloğlu Mevlüt Namı ile anılan Mevlüt Yaşdal'ın oğlu, tekaiden emekli Cemal Yaşdal'ın kardeşi, Ökkeş, Nesime, Hacı ve Mehmet Ali Yaşdal kardeşlerin abisi, Ahmet, Mehmet, Mustafa ve Esvet Yaşdal kardeşlerin babası,Cuma Cücük ve Şükrü gunalmis'in kayinbiraderleri Timur Yaşdal 5 Şubat 2017 pazar günü vefat etmiştir. Kur-ani kerimi Köprübaşı Mahallesi gariplik semtinde kendi hanesine okunmaktadir.

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0544 853 76 62 Mehmet Yaşdal