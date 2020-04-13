Doğan Mahallesi’nden Yunus Acer’in eşi, Balıkçıl Mahallesi’nden Abdullah ve Fatik Taş ailesinin kızı, Memiş, Mıstık, Emrullah ve Şuayip Taş kardeşlerin kardeşi, Sultan, Büşra, Nisa, Ayşe, Döndü ve Yağmur kardeşlerin annesi Tezcan Acer, vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Nisan Pazartesi günü defnedilmiştir.
0541 522 9770 eşi Yunus Acer
0544 766 8472 kardeşi Mıstık Taş.
Tezcan Acer 45 yaşında
13 Nisan 2020 Pazartesi 15:37
Doğan Mahallesi’nden Yunus Acer’in eşi, Balıkçıl Mahallesi’nden Abdullah ve Fatik Taş ailesinin kızı, Memiş, Mıstık, Emrullah ve Şuayip Taş kardeşlerin kardeşi, Sultan, Büşra, Nisa, Ayşe, Döndü ve Yağmur kardeşlerin annesi Tezcan Acer, vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Nisan Pazartesi günü defnedilmiştir.