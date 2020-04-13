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Tezcan Acer 45 yaşında

Tezcan Acer 45 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden Yunus Acer’in eşi, Balıkçıl Mahallesi’nden Abdullah ve Fatik Taş ailesinin kızı, Memiş, Mıstık, Emrullah ve Şuayip Taş kardeşlerin kardeşi, Sultan, Büşra, Nisa, Ayşe, Döndü ve Yağmur kardeşlerin annesi Tezcan Acer, vefat etmiştir. Cenazesi, 13 Nisan Pazartesi günü defnedilmiştir.


 

Taziye için telefonlar: 


0541 522 9770 eşi Yunus Acer


0544 766 8472 kardeşi Mıstık Taş.

 


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