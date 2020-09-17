Merhum emekli öğretmen Durmuş Ali ve merhume Pakize Aslan ailesinin oğlu, merhum Necati Kenan Ülkü, Şule ve Songül Aslan kardeşlerin ağabeyi, Medine Aslan’ın eşi, Canan, Cihan, Seyhan, Hulusi Murathankardeşlerin babası, Mehmet Ali Sipahi, Atilla Arslan ve Osman Arslan bacanakların kayınpederi, Teyfik Aslan vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Eylül Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Taziyesi, Tepebaşı Mahallesi Kavaklı Sokak’taki kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar:
0544 859 8763 Kenan Aslan
0505 627 1694 Canan Sipahi
0534 780 1401 Hulusi Murathan Aslan
Teyfik Aslan 70 yaşında
17 Eylül 2020 Perşembe 13:45
Merhum emekli öğretmen Durmuş Ali ve merhume Pakize Aslan ailesinin oğlu, merhum Necati Kenan Ülkü, Şule ve Songül Aslan kardeşlerin ağabeyi, Medine Aslan’ın eşi, Canan, Cihan, Seyhan, Hulusi Murathankardeşlerin babası, Mehmet Ali Sipahi, Atilla Arslan ve Osman Arslan bacanakların kayınpederi, Teyfik Aslan vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Eylül Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Taziyesi, Tepebaşı Mahallesi Kavaklı Sokak’taki kendi hanesindedir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun