Teyfik Aslan 70 yaşında

Merhum emekli öğretmen Durmuş Ali ve merhume Pakize Aslan ailesinin oğlu, merhum Necati Kenan Ülkü, Şule ve Songül Aslan kardeşlerin ağabeyi, Medine Aslan’ın eşi, Canan, Cihan, Seyhan, Hulusi Murathankardeşlerin babası, Mehmet Ali Sipahi, Atilla Arslan ve Osman Arslan bacanakların kayınpederi, Teyfik Aslan vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Eylül Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Taziyesi, Tepebaşı Mahallesi Kavaklı Sokak’taki kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

0544 859 8763 Kenan Aslan

0505 627 1694 Canan Sipahi

0534 780 1401 Hulusi Murathan Aslan