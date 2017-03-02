Teslime Kaya 95 yaşında

Evliya Gündere Mahallesinden merhum Abidin Kaya’nın eşi, Ashaf Hoca’nın yengesi, Ketebani, İmmi, Fadime, Döndü, İsminaz, Aynur ve Bahittin kardeşlerin anneleri, Bilal, Ali, Mehmet, Ahmet Teke’nin teyzesi, Mehmet Karakoca, Vahap Bozkurt, Adem Kaya, Rasim Çerçi, Cuma Tatar'ın kayınvalidesi, Teslime Kaya, vefat etmiştir.
Cenazesi 03.03.2017 Cuma günü Cuma Namazına müteakiben Evliya Mahallesi aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Evliya Mah. kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 537 479 04 76 oğlu Bahittin Kaya.