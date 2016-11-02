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Terzi Memduh Alp

Merhum Bekçi Abdurrahman Alp’ın oğlu, merhume Saniye Alp’ın eşi,

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Terzi Memduh Alp

            Merhum Bekçi Abdurrahman Alp’ın oğlu, merhume Saniye Alp’ın eşi, merhum Abdullah Demirci’nin damadı, merhum Ali, Hamdi ve Hacı Alp kardeşlerin kardeşi, Belediye personeli Yaşar Alp, Servet Sevda, Hayriye, Filiz ve Gülşen kardeşlerin babası, Şeker Fabrikası personeli Mustafa Akbaba, Mesut Gövcecik, Şaban Albay ve Mesut Bayrı bacanakların kayınbabası, Sağlık Memuru Murat Akbaba’nın dedesi, Elbistan esnaflarından Terzi Memduh Alp, vefat etmiştir.

            Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camiinde kaldırılarak aile mezarlığına defnedilecektir.

            Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Abide Hanım Pansiyonu yanı Yüce Apartmanında okunacaktır.

            Taziye için telefonlar: 0 541 903 06 44 oğlu Yaşar, 0 541 717 32 82 torunu Murat.

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Esat ORTA 2 ay önce

Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Alp ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...

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M.Cemil Odacıoğlu 2 ay önce

Allah'ım sizlere sabır versin. Ölen güzeller güzeli kulunu da cennetine alsın. Ruhu şad, günahları affolsun. Başınız sağ olsun! M.Cemil Odacıoğlu Sakarya

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Arif BİLGİN 2 ay önce

Allah rahmet eylesin...

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM MEMDUH ALP USTAMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM AKRABA VE HISIMLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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FATİH ALBAY 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN. ALLAH MEKANİNİ CENNET EYLESİN . NUR İCİNDE YATSİN İNSALLAH.

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Yasar alp 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Burak Bayrı 2 ay önce

Mekânın cennet olsun dedem

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