Merhum Bekçi Abdurrahman Alp’ın oğlu, merhume Saniye Alp’ın eşi, merhum Abdullah Demirci’nin damadı, merhum Ali, Hamdi ve Hacı Alp kardeşlerin kardeşi, Belediye personeli Yaşar Alp, Servet Sevda, Hayriye, Filiz ve Gülşen kardeşlerin babası, Şeker Fabrikası personeli Mustafa Akbaba, Mesut Gövcecik, Şaban Albay ve Mesut Bayrı bacanakların kayınbabası, Sağlık Memuru Murat Akbaba’nın dedesi, Elbistan esnaflarından Terzi Memduh Alp, vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camiinde kaldırılarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Abide Hanım Pansiyonu yanı Yüce Apartmanında okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 541 903 06 44 oğlu Yaşar, 0 541 717 32 82 torunu Murat.
Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Alp ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...