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Terzi Hasan Dalkılınç

Terzi Hasan Dalkılınç

Terzi Hasan Dalkılınç

Merhum İsmail ve merhume Hatun Dalkılınç ailesinin oğlu, merhum Gülperi Dalkılınç’ın eşi, Müzeyyen, merhum Şükran, Hüseyin, Kazım, İsmail, Metin kardeşlerin babaları, merhum Hüseyin, İrfan, Seyfiali, merhum Mustafa Dalkılınç kardeşlerin kardeşi,Kıyan Yıldız’ın eniştesi, Terzi Hasan Dalkılınç 13 Kasım Çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakip Hocazade Camii’nde cenaze namazı kılıarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Güneşli Mahalles, Nusretler Sokak Elbistan Emlak yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 641 20 08 oğlu Kazım Dalkılınç,

0 507 242 25 86 oğlu İsmail Dalkılınç,

0 541 212 25 46 oğlu Metin Dalkılınç.

 


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