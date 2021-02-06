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Tekin Çiçek 51 yaşında

Tekin Çiçek 51 yaşında

Tekin Çiçek 51 yaşında
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Çoğulhan mahallesinden Merhum Ali Çiçek’in oğlu, Nurcan Çiçek’in eşi, Ali Eren Çiçek ve Ayşe Çiçek kardeşlerin babaları, avukat Sezai Çiçek’in kardeşi, Çoğulhan eski belediye başkanı Çuhadar Çiçek’in yeğeni, polis memuru Tekin Çiçek vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Şubat Pazar günü öğle namazından sonra Çoğulhan mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefon:

0 530 157 36 08 amcaoğlu Veli Çiçek.


Yerel Manşetler
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